Грузия решила не продолжать "коронавирусное" чрезвычайное положение

Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом заявил премьер-министр страны.

Правительство Грузии решило не продлевать чрезвычайное положение, введенное в связи с эпидемией. Об этом на правительственном заседании заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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"Конечно, мы все хорошо понимаем, что вызовы после этой глобальной пандемии становятся все хуже, но в то же время мы понимаем, что должны медленно, но очень осторожно поворачивать страну к нормальной жизни... Поэтому правительство решило не продлевать чрезвычайное положение и комендантский час", - отметил премьер.

Грузия объявила чрезвычайное положение 21 марта и после этого продолжала его действие. Срок последнего продления истекает 22 мая.

Напомним, первые ослабления карантина в Грузии начались 27 апреля.

Как сообщалось ранее, Грузия планирует начать принимать иностранных туристов с 1 июля.

Украинские авиакомпании уже обратились к Грузии с заявлением о готовности возобновить полеты.

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