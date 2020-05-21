Грузія визначить, коли запрацює громадський транспорт, "найближчим часом"

Грузія планує оголосити, коли запрацює громадський транспорт, "найближчим часом".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це вчора оголосив голова Національного центру контролю за захворюваннями.

Голова Національного центру контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе заявив, що рішення про те, коли відновить роботу громадський транспорт, приймуть найближчим часом. Зараз це питання обговорюють у координаційній раді.

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"Потреба у громадському транспорті – велика… Я можу підтвердити, що з приводу цього питання йде обговорення. Звісно, це відбудеться не завтра і не післязавтра, але рішення про те, коли саме і за якими правилами запрацює громадський транспорт, буде прийняте вже скоро", - зазначив він.

Розробкою рекомендацій щодо заходів безпеки у транспорті займається Національний центр контролю за захворюваннями. Пасажирам необхідно буде носити маски та дотримуватися дистанції. Як будуть контролювати кількість людей у салоні та якими будуть обмеження – поки що невідомо, так само як і порядок температурного контролю.

Громадський транспорт у Грузії повністю зупинений з 31 березня. Спершу, 21 березня, заборонили працювати маршруткам, а з 31 березня зупинили автобусні перевезення та метро у Тбілісі (це єдиний у Європі прецедент, окрім Києва).

У період з 17 до 27 квітня заборонили пересування навіть легкових автомобілів, включно з таксі.



Як повідомлялося раніше, сьогодні прем’єр Грузії підтвердив, що країна не продовжуватиме дію надзвичайного стану після його завершення 22 травня.

З початку епідемії у Грузії зафіксували 721 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу із 42 408 протестованих людей. З них 12 померли, 485 – одужали.

За останню добу виявили 8 нових хворих, вчора – 5, а у вівторок – лише 1 новий випадок коронавірусу.