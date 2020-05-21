Грузия определит, когда заработает общественный транспорт, "в ближайшее время"

Грузия планирует объявить, когда заработает общественный транспорт, "в ближайшее время".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом вчера объявил председатель Национального центра контроля за заболеваниями.

Председатель Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что решение о том, когда возобновит работу общественный транспорт, примут в ближайшее время. Сейчас этот вопрос обсуждается в координационном совете.

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"Потребность в общественном транспорте - большая... Я могу подтвердить, что по этому вопросу идет обсуждение. Конечно, это произойдет не завтра и не послезавтра, но решение о том, когда именно и по каким правилам заработает общественный транспорт, будет принято уже скоро", - отметил он.

Разработкой рекомендаций по мерам безопасности в транспорте занимается Национальный центр контроля за заболеваниями. Пассажирам необходимо будет носить маски и соблюдать дистанцию. Как будут контролировать количество людей в салоне и какими будут ограничения - пока неизвестно, так же, как и порядок температурного контроля.

Общественный транспорт в Грузии полностью остановлен с 31 марта. Сначала, 21 марта, запретили работать маршруткам, а с 31 марта остановили автобусные перевозки и метро в Тбилиси (это единственный в Европе прецедент, кроме Киева).

В период с 17 по 27 апреля запретили передвижение даже легковых автомобилей, включая такси.

Как сообщалось ранее, сегодня премьер Грузии подтвердил, что страна не будет продлевать действие чрезвычайного положения после его завершения 22 мая.

С начала эпидемии в Грузии зафиксировали 721 лабораторно подтвержденный случай коронавируса из 42 408 протестированных людей. Из них 12 умерли, 485 - выздоровели.

За последние сутки обнаружили 8 новых больных, вчера - 5, а во вторник - всего 1 новый случай коронавируса.