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У Нідерландах спалахнула пожежа на даху колишньої АЕС

Четвер, 21 травня 2020, 16:25

У Нідерландах спалахнула велика пожежа на даху колишньої атомної електростанції в Додеваарді, пожежники вже взяли її під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

Пожежа почалася сьогодні вранці на даху, де, ймовірно, зберігалися газові балони.

Для гасіння пожежі терміново викликали пожежників. Гасіння вогню досі триває.

У місцевій службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що немає жодного ризику радіоактивного випромінювання. Стверджується, що бетонна конструкція товщиною в кілька метрів практично не постраждала.

 

Атомна електростанція в Додеваарді експлуатувалася до кінця 1990-х років.

Деякі частини будівлі все ще радіоактивні. Вони надійно закриті до тих пір, поки їхні радіоактивність не впаде достатньо, щоб зруйнувати решту АЕС. Очікується, що комплекс буде повністю знесений в 2045 році.

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Нідерланди
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