У Нідерландах спалахнула пожежа на даху колишньої АЕС
У Нідерландах спалахнула велика пожежа на даху колишньої атомної електростанції в Додеваарді, пожежники вже взяли її під контроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський мовник NOS.
Пожежа почалася сьогодні вранці на даху, де, ймовірно, зберігалися газові балони.
Для гасіння пожежі терміново викликали пожежників. Гасіння вогню досі триває.
У місцевій службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що немає жодного ризику радіоактивного випромінювання. Стверджується, що бетонна конструкція товщиною в кілька метрів практично не постраждала.
Атомна електростанція в Додеваарді експлуатувалася до кінця 1990-х років.
Деякі частини будівлі все ще радіоактивні. Вони надійно закриті до тих пір, поки їхні радіоактивність не впаде достатньо, щоб зруйнувати решту АЕС. Очікується, що комплекс буде повністю знесений в 2045 році.