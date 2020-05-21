У Нідерландах спалахнула пожежа на даху колишньої АЕС

У Нідерландах спалахнула велика пожежа на даху колишньої атомної електростанції в Додеваарді, пожежники вже взяли її під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нідерландський мовник NOS.

Пожежа почалася сьогодні вранці на даху, де, ймовірно, зберігалися газові балони.

Для гасіння пожежі терміново викликали пожежників. Гасіння вогню досі триває.

У місцевій службі з надзвичайних ситуацій кажуть, що немає жодного ризику радіоактивного випромінювання. Стверджується, що бетонна конструкція товщиною в кілька метрів практично не постраждала.

Атомна електростанція в Додеваарді експлуатувалася до кінця 1990-х років.

Деякі частини будівлі все ще радіоактивні. Вони надійно закриті до тих пір, поки їхні радіоактивність не впаде достатньо, щоб зруйнувати решту АЕС. Очікується, що комплекс буде повністю знесений в 2045 році.