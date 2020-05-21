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В Нидерландах вспыхнул пожар на крыше бывшей АЭС

Четверг, 21 мая 2020, 16:25

В Нидерландах вспыхнул крупный пожар на крыше бывшей атомной электростанции в Додеваарди, пожарные уже взяли его под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландского вещателя NOS.

Пожар начался сегодня утром на крыше, где, вероятно, хранились газовые баллоны.

Для тушения пожара срочно вызвали пожарных. Тушение огня до сих пор продолжается.

В местной службе по чрезвычайным ситуациям говорят, что нет никакого риска радиоактивного излучения. Утверждается, что бетонная конструкция толщиной в несколько метров практически не пострадала.

 

Атомная электростанция в Додеваарди эксплуатировалась до конца 1990-х годов.

Некоторые части здания все еще радиоактивны. Они надежно закрыты до тех пор, пока их радиоактивность не упадет достаточно, чтобы разрушить остальную часть АЭС. Ожидается, что комплекс будет полностью снесен в 2045 году.

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Нидерланды
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