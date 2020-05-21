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Лідер Республіки Сербської заявив, що прослухував депутатів, а потім сказав, що це - жарт

Четвер, 21 травня 2020, 18:59

Представник сербів у президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік заявив, що в сербському автономному регіоні, яким він керував, прослуховували телефони опозиційних депутатів, а пізніше стверджував, що пожартував.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Виступаючи в середу ввечері у парламенті Республіки Сербської, Додік висміював опозиційного депутата як такого, кому не вистачає підтримки у власній партії.

"Я слухаю їхні телефони і знаю. Вони всі проти вас ", - сказав Додік Драско Станівуковичу, кандидату у мери міста Баня Лука, найбільшого міста Республіки Сербської.

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"Немає влади, яка не "слухає" опозицію. Так і ми", - сказав Додік, який очолює головну націоналістичну партію SNSD, яка керує автономією.

"Ми маємо право, і ми підслуховуємо вас. Ми знаємо, що ви робите ", - додав Додік, також закликаючи міністра внутрішніх справ Республіки Сербської Драгана Лукача підтвердити його слова.

Його коментар спричинив політичний протест і спонукав міжнародну організацію Transparency International, а також двох опозиційних депутатів подати прохання до генпрокурора Боснії про те, щоб Додіка звинуватили у незаконному прослуховуванні.

Додік заявив у четвер, що він просто "кепкував" ​ зі Станівуковича. "Хто справді прослуховує, не говорить про це відкрито. Це було, як називала опозиція, "виставою" або, як кажучи по простому – клеєння дурня", - сказав він.

Лукач заявив, що це частина "політичної гри", яку Додік часто грав, щоб провокувати депутатів-опозиціонерів у парламенті, і заперечив, що прослуховування відбувалося.

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Боснія і Герцеговина
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