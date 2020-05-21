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Лидер Республики Сербской заявил о прослушке депутатов, а потом сказал, что это - шутка

Четверг, 21 мая 2020, 18:59

Представитель сербов в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что в сербском автономном регионе, которым он руководил, прослушивали телефоны оппозиционных депутатов, а позже утверждал, что пошутил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая в среду вечером в парламенте Республики Сербской, Додик высмеивал оппозиционного депутата как такого, кому не хватает поддержки в собственной партии.

"Я слушаю их телефоны и знаю. Они все против вас", - сказал Додик Драско Станивуковичу, кандидату в мэры города Баня-Лука, крупнейшего города Республики Сербской.

"Нет власти, которая не "слушает" оппозицию. Так и мы", - сказал Додик, который возглавляет главную националистическую партию SNSD, которая руководит автономией.

"Мы имеем право, и мы подслушивает вас. Мы знаем, что вы делаете", - добавил Додик, также призывая министра внутренних дел Республики Сербской Драгана Лукача подтвердить его слова.

Его комментарий вызвал политический протест и вынудил международную организацию Transparency International, а также двух оппозиционных депутатов подать прошение к генпрокурору Боснии о том, чтобы Додика обвинили в незаконном прослушивании.

Додик заявил в четверг, что он просто "насмехался" над Станивуковичем. "Кто действительно прослушивает, не говорит об этом открыто. Это было, как называла оппозиция, "спектаклем" или, как говорят по простому – валяние дурака", - сказал он.

Лукач заявил, что это часть "политической игры", которую Додик часто играл, чтобы провоцировать депутатов-оппозиционеров в парламенте, и отрицал, что депутатов прослушивали.

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Босния и Герцеговина
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