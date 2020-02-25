ЄС готує санкції проти лідера Республіки Сербської - дипломат

Брюссель готує нові санкції проти представника сербів у президії Боснії і Герцеговини.

Про це заявив австрійський дипломат та колишній високий представник у БіГ Вольфганг Петрич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Як відомо, США вже внесли Додіка у чорний список. Мені повідомляють з Брюсселя, що ЄС серйозно розглядає можливість заборонити пану Додіку подавати заяву на візу чи в'їзд до ЄС. Я не знаю, чи це станеться, але ми все скоро побачимо", - сказав дипломат.

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На запитання, чи вірить він, що Белград чи Москва стоїть за новою кризою в БіГ, Петрич відповів: "Це проєкт пана Додіка. Будучи членом президії БіГ, він закликає до відокремлення, це означає, що він перебуває у прямому конфлікті, оскільки, як президент, він повинен захищати державу та її цілісність та суверенітет. Він не повинен діяти проти БіГ".

"Якщо це триватиме так, то я вважаю, що його треба усунути або відкликати з посади члена президії БіГ. Водночас президент Сербії Александар Вучич кілька разів підкреслював, що все слід робити за законом, а це суперечить бажанням Додіка", - продовжив дипломат.

"З іншого боку, Владімір Путін зацікавлений у послабленні Європейського Союзу на Балканах і тому тихо підтримує Додіка. Але він не ризикне вступити у відкриту сутичку з Брюсселем та Вашингтоном", - додав Петрич.