Грузія скасовує обмеження на перевезення в авто не більше 3 осіб

Грузія скасовує обмеження на перевезення в автомобілі не більше 3 людей – окрім таксі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це оголосив прем’єр країни Георгій Гахарія.

Із завершенням дії надзвичайного стану в Грузії після 22 травня, скасують також обмеження на перевезення в авто не більше трьох людей, повідомив він. Зараз переднє місце поруч із водієм займати не можна.

"Обмеження щодо трьох людей в одному авто буде поширюватися лише на таксі і буде скасоване для всіх інших транспортних засобів", - деталізував прем’єр.

Сьогодні у Грузії останній день дії надзвичайного стану та комендантської години, але більшість "коронавірусних обмежень" залишаться і надалі.

Дати відновлення роботи громадського транспорту поки не називають, зазначаючи, що про це повідомлять найближчим часом.

За останню добу в країні виявили лише 2 нових випадки коронавірусу, порівняно з 8 вчора, одужали ще 10 людей.

З початку епідемії у Грузії зафіксували 723 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу. 12 хворих померли, 495 – одужали.