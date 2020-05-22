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Грузия отменяет ограничения на перевозку в авто не более 3 человек

Пятница, 22 мая 2020, 12:41

Грузия отменяет ограничения на перевозки в автомобиле не более 3 человек - кроме такси.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", об этом объявил премьер страны Георгий Гахария.

С завершением действия чрезвычайного положения в Грузии после 22 мая отменят также ограничения на перевозку в авто не более трех человек, сообщил он. Сейчас переднее место рядом с водителем занимать нельзя.

"Ограничение трех человек в одном авто будет распространяться только на такси и будет отменено для всех остальных транспортных средств", - детализировал премьер.

Сегодня в Грузии последний день действия чрезвычайного положения и комендантского часа, но большинство "коронавирусных ограничений" останутся и в дальнейшем.

Даты возобновления работы общественного транспорта пока не называют, отмечая, что об этом сообщат в ближайшее время.

За последние сутки в стране обнаружили только 2 новых случая коронавируса, по сравнению с 8 вчера, выздоровели еще 10 человек.

С начала эпидемии в Грузии зафиксировали 723 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 12 больных умерли, 495 - выздоровели.

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