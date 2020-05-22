У Мадриді і Барселоні послаблять коронавірусні обмеження

З понеділка Мадрид і Барселона перейдуть до фази 1 послаблення коронавірусних обмежень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілья, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Органи охорони здоров'я визнали, що два найбільших мегаполіси країни, Мадрид і Барселона, можуть перейти до фази 1. Що стосується Мадрида, то глава громади Ісабель Діас Аюсо тричі безуспішно зверталася до уряду з проханням про послаблення. Крім того, до фази 1 перейдуть дев'ять провінцій області Кастилія-і-Леон.

Таким чином, близько 25 мільйонів жителів будуть з понеділка перебувати у фазі, яка дозволяє їм, крім усього іншого, відвідувати родичів або друзів, обідати на літніх майданчиках ресторанів і барів.

Ілья також оголосив про перехід до фази 2 послаблення обмежень наступних регіонів: Андалусія (за винятком Малаги і Гранади, які все ще знаходяться в фазі 1), Кастилія-Ла-Манча (за винятком Толедо, Альбасете і Сьюдад-Реал), Галісія, Балеарські острови, Канарські острови, Країна Басків, Астурія, Кантабрія, Наварра, Ла-Ріоха, Арагон, Естремадура, Мурсія, Сеута і Мелілья. Загалом обмеження будуть ще більше послаблені для 22 мільйонів жителів Іспанії.

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Фаза 2 дозволить знову відкрити ресторани (ті, що без терас і літніх майданчиків), театри і кінотеатри, але з обмеженнями – вони мають працювати на третину місткості.

Культурні заходи на відкритому повітрі під час другої фази можуть проводитися максимум за участю 400 осіб, але у разі дотримання заходи соціальної дистанції. Культурні заходи в приміщенні могли проводитися максимум на 50 осіб.

Нагадаємо, минулої доби в Іспанії зареєстрували 48 смертей від коронавірусу, це майже вдвічі менше ніж напередодні, однак нові дані не включають Каталонію. Добова смертність загалом менша за 100 осіб декілька днів поспіль.