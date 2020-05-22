В Мадриде и Барселоне ослабят коронавирусные ограничения

С понедельника Мадрид и Барселона перейдут к фазе 1 ослабления коронавирусных ограничений.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Органы здравоохранения признали, что два крупнейших мегаполиса страны, Мадрид и Барселона, могут перейти к фазе 1. Что касается Мадрида, то глава общины Исабель Диас Аюсо трижды безуспешно обращалась к правительству с просьбой о послаблениях. Кроме того, к фазе 1 перейдут девять провинций области Кастилия и Леон.

Таким образом, около 25 млн жителей будут с понедельника находиться в фазе, которая позволяет, кроме всего прочего, посещать родственников или друзей, обедать на летних площадках ресторанов и баров.

Илья также объявил о переходе к фазе 2 ослабления ограничений следующих регионов: Андалусия (за исключением Малаги и Гранады, которые все еще находятся в фазе 1), Кастилия-Ла-Манча (за исключением Толедо, Альбасете и Сьюдад-Реаль), Галисия, Балеарские острова, Канарские острова, Страна Басков, Астурия, Кантабрия, Наварра, Ла-Риоха, Арагон, Эстремадура, Мурсия, Сеута и Мелилья. Всего ограничения будут еще более ослаблены для 22 миллионов жителей Испании.

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Фаза 2 позволит вновь открыть рестораны (те, что без террас и летних площадок), театры и кинотеатры, но с ограничениями - они должны работать на треть вместимости.

Культурные мероприятия на открытом воздухе во время второй фазы могут проводиться максимум с участием 400 человек, но при соблюдении мер социального дистанцирования. Культурные мероприятия в помещении могли проводиться максимум на 50 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Испании зарегистрировали 48 смертей от коронавируса, это почти вдвое меньше, чем накануне, однако новые данные не включают Каталонию. Суточная смертность в целом меньше 100 человек несколько дней подряд.