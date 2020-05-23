У Франції дозволили з суботи відновити релігійні зібрання, заборонені вже 2 місяці у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

З цієї суботи у Франції дозволили відновити релігійні зібрання, заборонені вже більше 2 місяців у зв’язку з епідемією коронавірусу. Про це у п’ятницю оголосив міністр внутрішніх справ Крістоф Кастане.

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Водночас, учасники релігійних зібрань повинні дотримуватися заходів безпеки: мити руки перед входом до місця зібрання, перебувати у масці та дотримуватися щонайменше 1-метрової дистанції з іншими людьми. Можливість дотримання останньої вимоги визначає обмеження на кількість відвідувачів, наголосили у міністерстві.

Храми, у яких виявлять порушення заходів безпеки, можуть знову зачинити.

Нагадаємо, заклики дозволити відновити релігійні зібрання в країні лунали вже тривалий час від представників різних конфесій.

На початку травня в уряді заявляли, що відкрити храми можливо буде не раніше червня. Згодом почали говорити про 29 травня.

Після цього муфтій Паризької мечеті, однієї з найбільших в країні, закликав змістити цю дату на тиждень раніше – 24 травня, вважаючи несправедливим, що в інакшому випадку християни зможуть піти до церкви на Трійцю, а мусульмани будуть позбавлені можливості відсвяткувати завершення Рамадану.