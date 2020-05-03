Франція не відкриє церкви до червня - глава МВС

Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастаньєр заявив, що зусилля з обмеження нових коронавірусних інфекцій не дозволять відкрити церкви, мечеті, синагоги і храми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На питання, чи будуть відкриті місця відправлення культу до червня, Кастаньєр відповів, що "відкриття всіх місць відправлення культу - не найкраща ідея". Він додав, що "зусилля щодо стримування поширення коронавірусу необхідно продовжувати".

Міністр сказав, що він не думає, що "молитва обов'язково потребує місці збору", оскільки це може бути небезпечним для зараження вірусом цілої релігійної громади.

Він також заявив, що людям не потрібно буде мати при собі посвідчення, щоб вийти з дому, коли карантинні заходи ослабнуть 11 травня.

Однак, якщо люди не будуть носити маску в громадському транспорті, їм все одно доведеться заплатити штраф у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, уряд Франції продовжив надзвичайний стан через коронавірус на два місяці в рамках комплексу заходів, які будуть запропоновані парламенту у вівторок.

У Франції за останню добу померли 166 людей з коронавірусом, Це менше ніж напередодні, коли повідомлялося про 218 смертей. Загальна кількість померлих зросла до 24 760.