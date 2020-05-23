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Во Франции разрешили возобновить религиозные собрания

Суббота, 23 мая 2020, 13:28

Во Франции разрешили с субботы возобновить религиозные собрания, запрещенные уже 2 месяца в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.

С этой субботы во Франции позволили возобновить религиозные собрания, запрещенные уже более 2 месяцев в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в пятницу объявил министр внутренних дел Кристоф Кастане.

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В то же время, участники религиозных собраний должны соблюдать меры безопасности: мыть руки перед входом в места собрания, находиться в маске и соблюдать не менее 1 метра дистанции с другими людьми. Возможность соблюдения последнего требования определяет ограничение на количество посетителей, отметили в министерстве.

Храмы могут снова закрыть, если представители полиции обнаружат, что меры осторожности в них не соблюдаются. 

Напомним, призывы разрешить религиозные собрания в стране раздавались уже длительное время от представителей различных конфессий.

В начале мая в правительстве заявляли, что открыть храмы можно будет не раньше июня. Впоследствии начали говорить о 29 мая.

После этого муфтий Парижской мечети, одной из крупнейших в стране, призвал сместить эту дату на неделю раньше – 24 мая, считая несправедливым, что в противном случае христиане смогут пойти в церковь на Троицу, а мусульмане будут лишены возможности отпраздновать завершение Рамадана.

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