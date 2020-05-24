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В Боснії перенесли вибори, бо уряд провалив їх фінансування

Неділя, 24 травня 2020, 16:41

Виборча комісія Боснії і Герцеговині переносить місцеві вибори, заплановані на початок жовтня, через неспроможність уряду забезпечити фінансування їх організації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

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Комісія оголосила, що загальнонаціональні вибори мерів і членів муніципальних рад відбудуться 15 листопада - за умови, що комісія отримає фінансування, необхідне для проведення голосування.

Уряд Боснії ще не прийняв бюджет на 2020 рік і замість цього покладається на щоквартальні проміжні механізми фінансування.

Бюджет країни за планом мають затвердити в червні. Однак деякі провідні політики минулого тижня натякнули, що вони можуть обумовити його подальше прийняття у парламенті вирішенням суперечки щодо складу виборчої комісії.

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Боснія і Герцеговина
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