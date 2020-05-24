Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Силы НАТО в Европе в прошлом году перехватили 290 военных самолетов РФ

Lufthansa в июне возобновит полеты на 20 направлениях

Тысячи людей собрал автопротест ультраправых против карантина в Испании

Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев 






В Боснии перенесли выборы, потому что правительство провалило их финансирование

Воскресенье, 24 мая 2020, 16:41

Избирательная комиссия Боснии и Герцеговины переносит местные выборы, запланированные на начало октября, из-за неспособности правительства обеспечить финансирование их организации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Читайте также
Босния законодательно обязалась не оккупировать Луну и не вести ядерную войну в космосе

Комиссия объявила, что общенациональные выборы мэров и членов муниципальных советов состоятся 15 ноября - при условии, что комиссия получит финансирование, необходимое для проведения голосования.

Правительство Боснии еще не приняло бюджет на 2020 год и вместо этого полагается на ежеквартальные промежуточные механизмы финансирования.

Бюджет страны по плану должны утвердить в июне. Однако некоторые ведущие политики на прошлой неделе намекнули, что они могут обусловить его дальнейшее принятие в парламенте разрешением спора о составе избирательной комиссии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Босния и Герцеговина
powered by lun.ua