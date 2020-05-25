У Чехії зняли більшість карантинних обмежень

У рамках чергового послаблення карантину, у Чехії зняли переважну більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Жорсткіші заходи збережуться лише в одному регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Від сьогодні дозволені масові заходи за участі до 300 людей.

Більше не обов’язково носити маску на вулиці, але зберігається "масковий режим" у приміщенні у громадських приміщеннях та транспорті. З цього правила також є винятки: маски не обов’язкові в офісах, якщо працівники знаходяться у більше ніж 2 метрах одне від одного, а також у школах.

Навчання відновили поки що лише першокласники та учні випускних класів – з обмеженням до 15 учнів у класі.

Ресторани і бари вже відновили роботу, але поки що можуть бути відкритими до 11 вечора. Заклади, які "з віконця" продають їжу, мають подбати, щоб клієнти з придбаним товаром відходили від нього на щонайменш 10 метрів, щоб не заважати новим покупцям.

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Магазини відновили роботу із заходами безпеки. Наприклад, одяг можна міряти, але перед тим покупець має продезінфікувати руки, а приміряні і не куплені товари відкладають "на карантин" на 24 години.

Власники магазинів та перукарень здійснюють температурний контроль і мають право не приймати відвідувача з підозрілими симптомами.

У зоопарках та ботанічних садах діє обмеження на кількість відвідувачів за 1 день – не більше 150 на гектар площі.

Водночас, жорсткіші обмеження збережуть в окрузі Карвіна, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж у решті регіонів. Зокрема, там виявлено спалах коронавірусу серед шахтарів. Станом на неділю, захворювання підтвердили у 212 осіб – шахтарів та членів їхніх родин.

У вівторок Чехія повідомила про найбільше щоденне зростання кількості нових випадків зараження за останні чотири тижні, значною мірою - саме внаслідок спалаху серед шахтарів. Відтоді кількість нових хворих у окрузі щоденно збільшувалася, досягнувши 297 станом на 23 квітня.

Тут збережеться заборона на відвідання родичів у лікарні та масові заходи за участі більше 100 осіб.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що місцева влада, якщо вважатиме за необхідне, може повернути частину інших обмежень, проте, на його думку, ситуація в окрузі загалом не є небезпечною, мова йде про локальний спалах.

Наступний етап послаблення обмежень у Чехії запланований на 8 червня – дозволять заходи за участі до 500 людей, а після 22 червня, якщо ситуація не погіршиться – до 1 тисячі. Водночас, заборона на більші масові події, найбільш імовірно, збережеться до кінця літа.