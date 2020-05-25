У Чехії зняли більшість карантинних обмежень
У рамках чергового послаблення карантину, у Чехії зняли переважну більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу. Жорсткіші заходи збережуться лише в одному регіоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.
Від сьогодні дозволені масові заходи за участі до 300 людей.
Більше не обов’язково носити маску на вулиці, але зберігається "масковий режим" у приміщенні у громадських приміщеннях та транспорті. З цього правила також є винятки: маски не обов’язкові в офісах, якщо працівники знаходяться у більше ніж 2 метрах одне від одного, а також у школах.
Навчання відновили поки що лише першокласники та учні випускних класів – з обмеженням до 15 учнів у класі.
Ресторани і бари вже відновили роботу, але поки що можуть бути відкритими до 11 вечора. Заклади, які "з віконця" продають їжу, мають подбати, щоб клієнти з придбаним товаром відходили від нього на щонайменш 10 метрів, щоб не заважати новим покупцям.
Магазини відновили роботу із заходами безпеки. Наприклад, одяг можна міряти, але перед тим покупець має продезінфікувати руки, а приміряні і не куплені товари відкладають "на карантин" на 24 години.
Власники магазинів та перукарень здійснюють температурний контроль і мають право не приймати відвідувача з підозрілими симптомами.
У зоопарках та ботанічних садах діє обмеження на кількість відвідувачів за 1 день – не більше 150 на гектар площі.
Водночас, жорсткіші обмеження збережуть в окрузі Карвіна, де епідеміологічна ситуація гірша, ніж у решті регіонів. Зокрема, там виявлено спалах коронавірусу серед шахтарів. Станом на неділю, захворювання підтвердили у 212 осіб – шахтарів та членів їхніх родин.
У вівторок Чехія повідомила про найбільше щоденне зростання кількості нових випадків зараження за останні чотири тижні, значною мірою - саме внаслідок спалаху серед шахтарів. Відтоді кількість нових хворих у окрузі щоденно збільшувалася, досягнувши 297 станом на 23 квітня.
Тут збережеться заборона на відвідання родичів у лікарні та масові заходи за участі більше 100 осіб.
Міністр охорони здоров’я зазначив, що місцева влада, якщо вважатиме за необхідне, може повернути частину інших обмежень, проте, на його думку, ситуація в окрузі загалом не є небезпечною, мова йде про локальний спалах.
Наступний етап послаблення обмежень у Чехії запланований на 8 червня – дозволять заходи за участі до 500 людей, а після 22 червня, якщо ситуація не погіршиться – до 1 тисячі. Водночас, заборона на більші масові події, найбільш імовірно, збережеться до кінця літа.