Нацмузей Чехії створює виставку масок – "тому що одного дня епідемія стане історією"

У Національному музеї Чехії створюють експозицію з масок, щоб нагадати людям, що колись епідемія залишиться у минулому.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Національний музей Чехії створює експозицію з масок, які використовуються під час епідемії коронавірусу. Цим хочуть нагадати людям, що одного дня епідемія залишиться в минулому і стане історією.

Експозицію створили, обравши найцікавіші із сотень масок, надісланих людьми. Це тканинні маски з народними орнаментами, національним прапором, кумедним дизайном. Одну із масок пошили діти з аутизмом.

Фото: Reuters

Виставка символічно відкриється у понеділок – перший день послаблення "маскового режиму". З цього дня можна буде не вдягати маску на вулиці, але вона все ще буде обов’язковою у громадському транспорті та приміщеннях.

Нагадаємо, Чехія стала першою країною Європи, яка запровадила "масковий режим" - там це зробили 19 березня. Детальніше про підхід Чехії читайте у публікації: Маски як нова національна ідея: як Чехія дійшла до виходу з жорсткого карантину.