В Чехии сняли большинство карантинных ограничений

В рамках очередного ослабления карантина в Чехии сняли подавляющее большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии коронавируса. Строгие меры сохранятся лишь в одном регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

С сегодняшнего дня разрешены массовые мероприятия с участием до 300 человек.

Больше не обязательно носить маску на улице, но сохраняется масочный режим в помещении - в общественных местах и ​​транспорте. Из этого правила также есть исключения: маски не обязательны в офисах, если работники находятся более чем в двух метрах друг от друга, а также в школах.

Обучение восстановили пока только первоклассники и ученики выпускных классов - с ограничением до 15 учеников в классе.

Рестораны и бары уже возобновили работу, но пока могут быть открытыми до 11 вечера. Заведения, которые "из окошка" продают еду, должны позаботиться, чтобы клиенты с приобретенным товаром отходили от него на минимум 10 метров, чтобы не мешать новым покупателям.

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Магазины возобновили работу с мерами безопасности. Например, одежду можно мерить, но перед тем покупатель должен продезинфицировать руки, а примерянные и не купленные товары откладывают "на карантин" на 24 часа.

Владельцы магазинов и парикмахерских осуществляют температурный контроль и имеют право не принимать посетителя с подозрительными симптомами.

В зоопарках и ботанических садах действует ограничение на количество посетителей за 1 день - не более 150 на гектар площади.

В то же время более жесткие ограничения сохранят в округе Карвина, где эпидемическая ситуация хуже, чем в других регионах. В частности, там выявлена ​​вспышка коронавируса среди шахтеров. По состоянию на воскресенье заболевание подтвердили у 212 человек - шахтеров и членов их семей.

Во вторник Чехия сообщила о наибольшем ежедневном росте количества новых случаев заражения за последние четыре недели, в значительной степени - именно вследствие вспышки среди шахтеров. С тех пор количество новых больных в округе ежедневно увеличивалось, достигнув 297 по состоянию на 23 апреля.

Здесь сохранится запрет на посещение родственников в больнице и массовые мероприятия с участием более 100 человек.

Министр здравоохранения отметил, что местные власти, если посчитает необходимым, может вернуть часть других ограничений, однако, по его мнению, ситуация в округе в целом не опасна, речь идет о локальной вспышке.

Следующий этап ослабления ограничений в Чехии запланирован на 8 июня - позволят мероприятия с участием до 500 человек, а после 22 июня, если ситуация не ухудшится - до 1000. В то же время, запрет на большие массовые события, скорее всего, сохранится до конца лета.