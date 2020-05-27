Експерти визначили "червоні лінії" у пошуку компромісу з Угорщиною
Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.
Позиція опублікована на сайті "Європейської правди" у середу, 27 травня.
Матеріал вийшов напередодні візиту глави МЗС Дмитра Кулеби до Будапешта. Ще до завершення карантину міністр їде до Угорщини домовлятися про примирення.
Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто мають узгодити зустріч президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана, що, як очікується, пройде в Києві.
Експерти відзначають, що Зеленський на зустрічі з Орбаном не повинен відмовлятися від головної "червоної лінії" України - незмінності нинішньої редакції ст. 7 закону "Про освіту".
"Якщо Зеленський відмовиться від цього принципу, то будь-яка домовленість буде сприйнята значною частиною суспільства як здача інтересів України і означатиме перемогу "мови ультиматумів", яку взяла на озброєння Угорщина", - йдеться у статті.
Також предметом дискусії не мають бути відсотки викладання українською/угорською у школі, які також зафіксовані в законі.
"Втім, компромісу можна досягти без зміни мовних положень освітнього законодавства… Вихід з кризи можливий, якщо Україна та Угорщина домовляться спільно розвивати білінгвальну (двомовну) освіту для угорців, а МОН погодиться, що двомовне (державною та мовами ЄС) викладання частини предметів буде зараховуватися як викладання українською", - зазначають експерти.
Цілком імовірно, що у пакеті домовленостей будуть також інші питання, що вимагатимуть компромісу, йдеться у статті. Це питання подвійного громадянства, закону про національні меншини і адміністративно-територіальної реформи на Закарпатті.
Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною: Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною