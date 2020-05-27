Експерти визначили "червоні лінії" у пошуку компромісу з Угорщиною

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.

Позиція опублікована на сайті "Європейської правди" у середу, 27 травня.

Матеріал вийшов напередодні візиту глави МЗС Дмитра Кулеби до Будапешта. Ще до завершення карантину міністр їде до Угорщини домовлятися про примирення.

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Кулеба та його угорський колега Петер Сійярто мають узгодити зустріч президента Зеленського і прем’єр-міністра Орбана, що, як очікується, пройде в Києві.

Експерти відзначають, що Зеленський на зустрічі з Орбаном не повинен відмовлятися від головної "червоної лінії" України - незмінності нинішньої редакції ст. 7 закону "Про освіту".

"Якщо Зеленський відмовиться від цього принципу, то будь-яка домовленість буде сприйнята значною частиною суспільства як здача інтересів України і означатиме перемогу "мови ультиматумів", яку взяла на озброєння Угорщина", - йдеться у статті.

Також предметом дискусії не мають бути відсотки викладання українською/угорською у школі, які також зафіксовані в законі.

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"Втім, компромісу можна досягти без зміни мовних положень освітнього законодавства… Вихід з кризи можливий, якщо Україна та Угорщина домовляться спільно розвивати білінгвальну (двомовну) освіту для угорців, а МОН погодиться, що двомовне (державною та мовами ЄС) викладання частини предметів буде зараховуватися як викладання українською", - зазначають експерти.

Цілком імовірно, що у пакеті домовленостей будуть також інші питання, що вимагатимуть компромісу, йдеться у статті. Це питання подвійного громадянства, закону про національні меншини і адміністративно-територіальної реформи на Закарпатті.

Детальніше про те, чим можна і чим неприпустимо поступатися на переговорах з Угорщиною: Межа поступок: що може пообіцяти Зеленський заради примирення з Угорщиною