Эксперты определили "красные линии" в поиске компромисса с Венгрией

Украинские эксперты, занимающиеся украинско-венгерскими отношениями, подготовили общую позицию относительно "красных линий" Украины в поиске компромисса с Венгрией.

Позиция опубликована на сайте "Европейской правды" в среду, 27 мая.

Материал вышел накануне визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Будапешт. Еще до завершения карантина министр едет в Венгрию договариваться о примирении.

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Кулеба и его венгерский коллега Петер Сийярто должны согласовать встречу президента Зеленского и премьер-министра Орбана, которая, как ожидается, пройдет в Киеве.

Эксперты отмечают, что Зеленский на встрече с Орбаном не должен отказываться от главной "красной линии" Украины - неизменности нынешней редакции ст. 7 закона "Об образовании".

"Если Зеленский откажется от этого принципа, то любая договоренность будет воспринята значительной частью общества как сдача интересов Украины и будет означать победу "языка ультиматумов", которую взяла на вооружение Венгрия", - говорится в статье.

Также предметом дискуссии не должны быть проценты преподавания на украинском/венгерском в ​​школе, которые также зафиксированы в законе.

"Впрочем, компромисса можно достичь без изменения языковых положений образовательного законодательства... Выход из кризиса возможен, если Украина и Венгрия договорятся совместно развивать билингвальное (двуязычное) образование для венгров, а МОН согласится, что двуязычное (государственной и языках ЕС) преподавание части предметов будет засчитываться как преподавание на украинском", - отмечают эксперты.

Вполне вероятно, что в пакете договоренностей будут также другие вопросы, требовать компромисса, говорится в статье. Этот вопрос двойного гражданства, закона о национальных меньшинствах и административно-территориальной реформы на Закарпатье.

Подробнее о том, чем можно и чем недопустимо поступаться на переговорах с Венгрией - в статье Предел уступок: что может пообещать Зеленский ради примирения с Венгрией