У Фінляндії собак навчають "винюхувати" хворих з коронавірусом

В університеті Гельсінкі в ході пілотного дослідження собак навчають розпізнавати раніше невідомі ознаки запаху захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на англомовну службу Deutsche Welle.

Усього через кілька тижнів дослідження перші собаки змогли точно відрізнити зразки сечі пацієнтів з COVID-19 від зразків сечі здорових людей.

"У нас є солідний досвід у навчанні собак, що виявляють запахи, пов'язаних з хворобами. Було фантастично бачити, як швидко собаки відчувають новий запах", - каже керівник групи DogRisk Анна Хільмі-Бьoркман.

Відзначається, що через короткий час тварини змогли ідентифікувати сечу людей, заражених SARS-CoV-2, майже так само надійно, як і стандартний тест ПЛР.

Фінські вчені зараз готують рандомізоване подвійне сліпе дослідження, під час якого собаки будуть аналізувати більшу кількість зразків пацієнтів. Тільки після цього "тестування на запах" зможе бути використаним в клінічній практиці.

Інші групи дослідників, зокрема, у Великій Британії і Франції, також навчають собак виявляти COVID-19. Відкриття фінських учених може бути цінним для них.

Досі не зрозуміло, які речовини в сечі викликають характерний запах COVID-19. Оскільки SARS-CoV-2 не тільки атакує легені, але і викликає пошкодження кровоносних судин, нирок і інших органів, передбачається, що запах сечі пацієнтів також змінюється. Це те відразу помічають собаки з їх високочутливими нюховими органами.