В Іспанії, щоб обійти карантин, пропонують собак в оренду

Жителі Іспанії намагаються використати вигул собак як привід для того, щоб вийти з дому на тлі жорстких урядових заходів для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Уряд Іспанії оголосив надзвичайний стан минулого тижня, ввівши 15-денний період обмежень на пересування. Приблизно 47 мільйонам іспанців заборонили виходити з дому, дозволивши це робити лише за надзвичайних ситуацій – з метою роботи чи вирішення невідкладних питань.

Одним із дозволених приводів залишити дім є вигул собак. Але, як повідомляється, деякі люди використовують цей виняток, щоб обійти правила. Наприклад, виходять на тривалі прогулянки з іграшковими тваринами.

Поліція опублікувала у Twitter відео чоловіка, який ішов вулицею з іграшковим собакою на повідку, у той час як до нього під’їхав поліцейський автомобіль. Людей попереджають про штрафи, якщо вони намагатимуться обманути поліцію.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

У деяких частинах Іспанії власники собак пропонують здати своїх тварин в оренду. Діапазон цін за таку послугу широкий, але дехто пропонує оренду домашніх тварин за 50 євро.

Мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес Альмейда закликав власників собак не зловживати. "Логічно, що собаку слід вигулювати, але це потрібно робити протягом мінімально необхідного часу", - сказав він.

Іспанія є другою найбільш постраждалою країною від коронавірусу в Європі. За останню добу там зафіксовано майже 2000 випадків коронавірусу, 150 інфікованих пацієнтів померли.

Всього в Іспанії з початку спалаху було підтверджено 11 178 випадків коронавірусу. Померла від вірусу 491 людина.

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