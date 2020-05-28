Хорватія відкриває кордони для громадян 10 країн

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович оголосив про відкриття кордонів для громадян десяти країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Jutarnji Vijesti.

"Ми змінили рішення про тимчасову заборону перетину кордону для громадян низки країн - Словенії, Угорщини, Австрії, Чехії, Словаччини, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Німеччини", - сказав Пленкович.

Він додав, що Хорватія відкрита для туризму, і оголосив, що список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд, буде розширено.

В уряді пояснили, що громадянам визначених країн більше не доведеться заявляти про причини в'їзду до Хорватії, і вони можуть в'їхати на тих же умовах, як до пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Чорногорія на початку червня відкриє кордони для дев'яти країн, які відповідають критеріям національного Інституту громадського здоров'я.

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