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Хорватия открывает границы для граждан 10 стран

Четверг, 28 мая 2020, 16:11

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил об открытии границ для граждан десяти стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji Vijesti.

"Мы изменили решение о временном запрете пересечения границы для граждан ряда стран - Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии", - сказал Пленкович.

Он добавил, что Хорватия открыта для туризма, и объявил, что список стран, гражданам которых будет разрешен въезд, будет расширен.

В правительстве объяснили, что гражданам определенных стран больше не придется заявлять о причинах въезда в Хорватию, и они могут въехать на тех же условиях, что и до пандемии коронавируса.

Напомним, Черногория в начале июня откроет границы для девяти стран, которые соответствуют критериям национального Института общественного здоровья.

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