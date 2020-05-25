Чорногорія у червні відкриє кордони для громадян 9 країн

Чорногорія на початку червня відкриє кордони на початку червня для країн, які відповідають критеріям національного Інституту громадського здоров'я.

Про це заявив прем'єр-міністр Душко Маркович, повідомляє "Європейська правда" із посилання на RTCG.

За даними уряду Чорногорії, на даний момент критеріям відповідають Хорватія, Словенія, Австрія, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Албанія і Греція.

"Ми відкриємо кордони для країн, які мають подібний епідеміологічний статус. Ми не будемо просити будь-яких спеціальних тестів. Всі отримають чіткі вказівки щодо того, що їх чекає в країні, і яких правил вони повинні дотримуватися. Я вважаю, що цього достатньо для запобігання імпорту вірусу в Чорногорію", - сказав Маркович.

За його словами, правила та інструкції гості будуть отримувати при в'їзді в Чорногорію. "Зараз ситуація така, що щонайменше дві країни регіону можуть відповідати нашим критеріям. Але ситуація змінюється, все покращується", - додав він.

Маркович зазначив, що Чорногорія досягла успіху без комендантської години та надзвичайного стану і навіть у розпал епідемії не закрила своїх кордонів для своїх громадян.

Наступного тижня в Чорногорії буде значно послаблені карантинні обмеження, зокрема, буде відновлена робота дитячих садків, кінотеатрів та театрів.

Нагадаємо, 24 травня Чорногорія першою з країн Європи оголосила про відсутність на її території випадків коронавірусу.

Нагадаємо, раніше Словенія першою в Європі оголосила про завершення епідемії, але в країні все ще залишаються хворі з підтвердженою інфекцією. 16 пацієнтів лікуються у словенських лікарнях, троє з яких у реанімації.