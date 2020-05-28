У Барселоні сотні людей палять шини і протестують проти закриття автозаводу

У Барселоні сьогодні проходить акція протесту співробітників автозаводу Nissan після того як стало відомо, що його мають намір закрити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Понад 1000 робітників у масках заблокували територію, прилеглу до заводу, а потім спалили купу шин біля входу. Вони також перекрили під'їзні дороги.

Японська Nissan Motor раніше в четвер оголосила про закриття заводу з грудня в рамках глобального скорочення витрат. Іспанія заявила, що зробить все можливе, щоб перешкодити Nissan закрити свій головний автомобільний завод в країні.

Регіональний уряд Каталонії також закликав Nissan переглянути своє рішення і заявив, що запропонував пакет допомоги в розмірі 100 мільйонів євро для виробництва нових моделей, але відповіді не отримав.

Два невеликих заводи Nissan на півночі Іспанії залишаться відкритими.

За словами профспілок, на заводі і в прилеглих установах в Барселоні працюють 3000 робітників, а закриття може побічно вплинути на 25 000 робочих місць. За даними асоціації виробників ANFAC, на частку автомобільної промисловості припадає близько 10% валового внутрішнього продукту Іспанії.

Завод в Барселоні, який працює з 1980-х років, в основному виробляє електричні фургони і пікапи і є основним європейським заводом Nissan після заводу в англійському Сандерленді.