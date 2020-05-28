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В Барселоне сотни людей жгут шины и протестуют против закрытия автозавода

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В Барселоне сотни людей жгут шины и протестуют против закрытия автозавода

Четверг, 28 мая 2020, 20:14

В Барселоне сегодня проходит акция протеста сотрудников автозавода Nissan после того как стало известно, что его намерены закрыть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Более 1000 рабочих в масках заблокировали территорию, прилегающую к заводу, а затем сожгли груду шин у входа. Они также перекрыли подъездные дороги.

 

Японская Nissan Motor ранее в четверг объявила о закрытии завода с декабря в рамках глобального сокращения расходов. Испания заявила, что сделает все возможное, чтобы помешать Nissan закрыть свой главный автомобильный завод в стране.

Правительство Испании, которое в январе после встречи с представителями альянса Renault-Nissan заявило, что рабочие места на заводе "гарантированы", выразило сожаление по поводу этого решения и призвало Nissan рассмотреть другие варианты.

Региональное правительство Каталонии также призвало Nissan пересмотреть свое решение и заявило, что предложило автомобилестроителю пакет помощи в размере 100 миллионов евро для производства новых моделей, но ответа не получило.

 

Два небольших завода Nissan на севере Испании останутся открытыми.

По словам профсоюзов, на заводе и в близлежащих учреждениях в Барселоне работают 3000 рабочих, а закрытие может косвенно повлиять на работу до 25 000 рабочих мест. По данным ассоциации производителей ANFAC, на долю автомобильной промышленности приходится около 10% валового внутреннего продукта Испании.

Завод в Барселоне, который работает с 1980-х годов, в основном производит электрические фургоны и пикапы и является основным европейским заводом Nissan после завода в английском Сандерленде.

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