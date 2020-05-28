Посол України в Італії закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу Марківа

Посол України в Італії Євген Перелигін закликав італійські ЗМІ об'єктивно висвітлювати справу українського нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення було оприлюднено в журналі "Il "Venerdi".

"Трагічна історія італійського репортера Андреа Рокелле не повинна розглядатися поза контекстом російської агресії, проти якої боролися захисники України, серед яких і Віталій Марків. Незважаючи ні на що, я вірю в справедливість італійської судової системи, яка повинна продемонструвати свою неупередженість, повернувши свободу і гідність Віталію Марківу", - цитує посла пресслужба посольства на сторінці у Facebook.

Зазначається, що публікація, яка вийшла в обмеженому редакцією форматі, стала результатом тривалого діалогу посольства з керівництвом і журналістами видання "La Repubblica" про подання в італійських медіа альтернативної точки зору.

Нагадаємо, у постанові від 17 січня цього року Верховна Рада просить президента і парламент Італії забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно старшого сержанта Національної гвардії України Віталія Марківа.