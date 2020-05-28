Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать дело Маркива

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин призвал итальянские СМИ объективно освещать дело украинского нацгвардийца Виталия Маркива.

Как сообщает "Европейская правда", обращение посла было обнародовано в журнале "Il Venerdi".

"Трагическая история итальянского репортера Андреа Рокелле не должна рассматриваться вне контекста российской агрессии, против которой боролись защитники Украины, среди которых и Виталий Маркив. Несмотря ни на что, я верю в справедливость итальянской судебной системы, которая должна продемонстрировать свою беспристрастность, вернув свободу и достоинство Виталию Маркиву", - цитирует посла пресс-служба посольства на странице в Facebook.

Отмечается, что публикация, вышедшая в ограниченном редакцией формате, стала результатом длительного диалога посольства с руководством и журналистами издания "La Repubblica" о предоставлении в итальянских медиа альтернативной точки зрения.

Напомним, в постановлении от 17 января этого года Верховная Рада просит президента и парламент Италии обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

В прошлом году суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.