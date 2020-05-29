Орбан розкритикував антикризовий план ЄС на 750 млрд євро

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що скептично ставиться до запланованого Європейським Союзом плану економічного стимулювання на 750 мільярдів євро, який, за його словами, є проблематичним як з боку запозичень, так і з боку розподілу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Орбан сказав, що пакет стимулів ЄС запалив "червоні вогні в наших головах", тому що це відхилення від нормального методу фінансування ЄС.

Європейська комісія підготувала безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 750 мільярдів євро, щоб подолати найглибший економічний спад в історії ЄС.

Фонд складатиметься з двох частин - 500 мільярдів євро грантів та 250 мільярдів позик для країн ЄС, які найбільше постраждали від коронавірусу.

Уряди найбільших країн ЄС привітали цей план.

"Я не відкидаю цей план відразу, хоча мої інстинкти змушують мене бути скептиком", - сказав Орбан. "Я пропоную вивчити його з холоднокровністю, а потім вирішити, чи хочемо ми ступити на такий шлях, який може визначити майбутнє Угорщини на десятиліття", - додав він.

Він також розкритикував запропонований розподіл коштів, який, за його словами, сприяє багатшим країнам.

"Ця нова система розподілу є абсурдним і збоченим рішенням, тому що вона дає більше багатим, ніж бідним, тоді в чому сенс всього цього? Фінансувати багатих з скарбниці бідних - це не дуже гарна ідея", – заявив Орбан.