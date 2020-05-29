Орбан раскритиковал антикризисный план ЕС на 750 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что скептически относится к запланированному Европейским Союзом плану экономического стимулирования на 750 млрд евро, который, по его словам, является проблематичным как со стороны заимствований, так и со стороны распределения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан сказал, что пакет стимулов ЕС зажег "красные огни в наших головах", потому что это отклонение от нормального метода финансирования Евросоюза.

Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 млрд евро, чтобы преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС.

Фонд будет состоять из двух частей – 500 млрд евро грантов и 250 млрд займов для стран ЕС, наиболее пострадавших от коронавируса.

Правительства крупнейших стран ЕС приветствовали этот план.

"Я не отвергаю этот план сразу, хотя мои инстинкты заставляют меня быть скептиком", - сказал Орбан. "Я предлагаю изучить его с хладнокровием, а затем решить, хотим ли мы вступить на такой путь, который может определить будущее Венгрии на десятилетия", - добавил он.

Он также раскритиковал предложенное распределение средств, которое, по его словам, оказывает содействие более богатым странам.

"Эта новая система распределения будет абсурдным и извращенным решением, потому что она дает больше богатым, чем бедным, тогда в чем смысл всего этого? Финансировать богатых из казны бедных - это не очень хорошая идея", - заявил Орбан.