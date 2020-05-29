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Економіка Фінляндії перебуває в рецесії

П'ятниця, 29 травня 2020, 11:19

Економіка Фінляндії перебуває у стані  рецесії у той час, як ВВП країни скорочується протягом двох кварталів поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані статистичного відомства Фінляндії. 

ВВП Фінляндії знизився в період з січня по березень на 0,9% в порівнянні з попереднім кварталом. У той час як переглянуті дані за четвертий квартал 2019 року показали скорочення на 0,6% в порівнянні з попереднім кварталом.

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У першому кварталі ВВП скоротився на 1,1% в річному численні.

Головний економіст Danske Bank Пасі Куоппамакі назвав нові дані "оборонною перемогою", враховуючи, що падіння ВВП в першому кварталі було набагато вищим в багатьох інших країнах, повідомляє Reuters.

"ВВП Єврозони скоротився на 3,8% в порівнянні з попереднім кварталом за попередніми даними, що означає, що коронавірус і його профілактичні заходи вразили інші країни Європи значно сильніше і раніше, ніж Фінляндію", - зазначив він.

Водночас, додав він, другий квартал також, ймовірно, буде невтішним для Фінляндії. Консенсус-прогноз на повний 2020 рік передбачає скорочення економіки на 6,5%, а потім зростання на 4,5% в 2021 році.

Нагадаємо, ВВП Німеччини в першому кварталі скоротився на 2,2% в порівнянні з попереднім кварталом. Це найбільш різкий спад в порівнянні з попереднім кварталом після світової фінансової кризи 2008 року і другий за величиною після возз'єднання Німеччини.

Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75%.

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