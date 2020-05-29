Экономика Финляндии находится в рецессии

Экономика Финляндии находится в состоянии рецессии в то время, как ВВП страны сокращается в течение двух кварталов подряд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные статистического ведомства Финляндии.

ВВП Финляндии снизился в период с января по март на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. В то время как пересмотренные данные за четвертый квартал 2019 года показали сокращение на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

В первом квартале ВВП сократился на 1,1% в годовом исчислении.

Главный экономист Danske Bank Пасе Куоппамаки назвал новые данные "оборонной победой", учитывая, что падение ВВП в первом квартале было намного выше во многих других странах, сообщает Reuters.

"ВВП еврозоны сократился на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом по предварительным данным, означает, что коронавирус и его профилактические мероприятия поразили другие страны Европы значительно сильнее и раньше, чем Финляндию", - отметил он.

В то же время, добавил он, второй квартал также, вероятно, будет неутешительным для Финляндии. Консенсус-прогноз на полный 2020 год предусматривает сокращение экономики на 6,5%, а затем рост на 4,5% в 2021 году.

Напомним, ВВП Германии в первом квартале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый резкий спад по сравнению с предыдущим кварталом после мирового финансового кризиса 2008 года и второй по величине после воссоединения Германии.

Европейская комиссия прогнозирует снижение ВВП еврозоны в 2020 году на рекордные 7,75%.