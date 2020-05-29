Кулеба в Угорщині підписав два документи після зустрічі з угорським колегою

Міністр закордонних справ України підписав два документи після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила надзвичайний і повноважний посол України в Угорщині Любов Непоп.

За її словами, перший документ – протокол щодо змін до Рамкового договору між Україною та Угорщиною про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Другий – про співпрацю між українським Держагентством енергоефективності та угорським Міністерством інновацій та технологій.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підписали Протокол між Урядом України та Урядом Угорщини про внесення змін до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством інновації та технології Угорщини", - написала Любов Непоп у своєму Facebook.

Як повідомлялося раніше, сьогодні глава МЗС України зустрічається з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, куди український міністр прибув автомобілем з огляду на карантин.