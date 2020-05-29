Кулеба і Сійярто зустрілись в Будапешті говорити про примирення

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розпочав зустріч з угорським колегою Петером Сійярто в Будапешті, на яку український міністр прибув автомобілем з огляду на карантин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Розпочався візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в Угорщину - перший невіртуальний візит на посаді міністра закордонних справ і перший з часу запровадження обмежувальних заходів у контексті протидії пандемії коронавірусу COVID-19", - повідомила посол на своїй офіційній Facebook-сторінці.

Фото з Facebook-сторінки посла України в Угорщині Любові Непоп

Як повідомляла "Європейська правда", оскільки авіасполучення в умовах пандемії обмежене, Дмитро Кулеба здійснює візит автомобілем, подолавши понад тисячу кілометрів з Києва до Будапешта.

Раніше в МЗС повідомляли, що Кулеба та Сійярто приділять увагу підготовці до зустрічі лідерів України та Угорщини, та "вирішенню низки проблемних питань українсько-угорських відносин".

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Вони також обговорять подальший розвиток інвестиційної та торговельної співпраці України та Угорщини, втілення інфраструктурних проєктів, шляхи подальшої координації зусиль з подолання наслідків пандемії COVID-19.

Українські експерти, що опікуються українсько-угорськими відносинами, напередодні візиту підготували спільну позицію щодо "червоних ліній" України у пошуку компромісу з Угорщиною.

Перед зустріччю з Кулебою міністр Петер Сійярто зідзвонився з болгарською колегою Катериною Захарієвою, щоб обговорити питання нацменшин в Україні.

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