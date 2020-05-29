Кулеба в Венгрии подписал два документа после встречи с венгерским коллегой

Министр иностранных дел Украины подписал два документа после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, первый документ - протокол об изменениях в Рамочный договор между Украиной и Венгрией о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Второй - о сотрудничестве между украинским Государственным агентством энергоэффективности и венгерским Министерством инноваций и технологий.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подписали Протокол между Правительством Украины и Правительством Венгрии о внесении изменений в Рамочный договор между Правительством Украины и Правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии", - написала Любовь Непоп в своем Facebook.

Как сообщалось ранее, сегодня глава МИД Украины встречается с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, куда украинский министр прибыл на автомобиле, учитывая карантин.