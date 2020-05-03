Росія виставила США рахунок на $660 тисяч за "гуманітарну допомогу" – ЗМІ

Росія попросила США заплатити майже $660 000 за доставку медичної допомоги минулого місяця, яку Кремль називав "гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ABC News.

Телеканал навів урядові дані про відвантаження, відповідно до яких у вантажі були тисячі одиниць обладнання, яке зазвичай не використовуються лікарнями, включаючи протигази для хімічної війни та рукавички для побутового чищення.

За даними двох американських чиновників, до складу вантажу також входили 45 апаратів штучної вентиляції легенів, які не були використані негайно через проблеми, пов'язані з напругою.

Читайте також У США кількість жертв коронавірусу перевищила 50 тисяч

Вантаж прибув 1 квітня до аеропорту Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку і був призначений для місцевих лікарень. Федеральний уряд заявив, що передав постачання державним чиновникам штату Нью-Йорк та Нью-Джерсі, які не відповіли на запитання, чи був вантаж переданий медикам чи залишається на зберіганні.

У вантажі також були тисячі респіраторів, хірургічні рукавички, медичний одяг та антисептичні пакети.

1 квітня, після розмови президентів США і Росії Дональда Трампа й Володимира Путіна, російський транспортний літак приземлився в аеропорту Нью-Йорка з вантажем. Трамп заявив, що вантаж був запропонований Путіним.

"Він запропонував багато медичних, якісних матеріалів, які я прийняв, і це може врятувати багато життів. Я прийматиму це кожен день ", - сказав Трамп.

Москва назвала політ у своїх державних засобах масової інформації "гуманітарною допомогою", за яку Нью-Йорк буде вдячний. МЗС Росії заявило, що Кремль покриває вартість половини вартості вантажу, а іншу половину покриває США.

"Я не переймаюся російською пропагандою. Навіть анітрохи", - додав Трамп 2 квітня.