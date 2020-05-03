Россия выставила США счет на $660 000 за "гуманитарную помощь" - СМИ

Россия попросила США заплатить почти $660 000 за доставку медицинской помощи в прошлом месяце, которую Кремль называл "гуманитарной помощью".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Телеканал привел правительственные данные об отгрузке, согласно которым в грузе были тысячи единиц оборудования, которое обычно не используются больницами, включая противогазы для химической войны и перчатки для бытовой чистки.

По данным двух американских чиновников, в состав груза также входили 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые не были использованы немедленно из-за проблем, связанных с напряжением.

Груз прибыл 1 апреля в аэропорт Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке и был предназначен для местных больниц. Федеральное правительство заявил, что передало его чиновникам штата Нью-Йорк и Нью-Джерси, которые не ответили на вопрос, был ли груз передан медикам или остается на хранении.

В грузе также были тысячи респираторов, хирургические перчатки, медицинская одежда и антисептические пакеты.

1 апреля, после разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, российский транспортный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка с грузом. Трамп заявил, что груз был предложен Путиным.

"Он предложил много медицинских, качественных материалов, которые я принял, и это может спасти много жизней. Я буду принимать это каждый день", - сказал Трамп.

Москва назвала полет в своих государственных средствах массовой информации "гуманитарной помощью", за которую Нью-Йорк будет благодарен. МИД России заявил, что Кремль покрывает стоимость половины стоимости груза, а другую половину покрывает США.

"Я не переживаю российской пропагандой, нисколько ", - добавил Трамп 2 апреля.