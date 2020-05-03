Франция не откроет церкви до июня - глава МВД

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастаньер заявил, что усилия по ограничению новых коронавирусных инфекций не позволят открыть церкви, мечети, синагоги и храмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На вопрос, будут ли открыты места отправления культа до июня, Кастаньер ответил, что "открытие всех мест отправления культа - не лучшая идея". Он добавил, что "усилия по сдерживанию распространения коронавируса необходимо продолжать".

Министр сказал, что он не думает, что "молитва обязательно нуждается в месте сбора", поскольку это может подвергнуть риску заражения вирусом целые религиозные общины.

Он также заявил, что людям не нужно будет иметь при себе удостоверение, чтобы выйти из дому, когда карантинные меры ослабнут 11 мая.

Однако, если люди не будут носить маску в общественном транспорте, им все равно придется заплатить штраф в размере 135 евро.

Напомним, правительство Франции продлило чрезвычайное положение из-за коронавируса на два месяца в рамках комплекса мер, которые будут предложены парламенту во вторник.