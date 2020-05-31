Бельгійський принц заразився коронавірусом на вечірці в Іспанії

Бельгійський принц заразився коронавірусом після відвідування вечірки під час карантину в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

28-річний принц Йоахім відправився з Бельгії до Іспанії на стажування 26 травня.

Через два дні пізніше він вирушив на вечірку в південне місто Кордова, а після цього отримав позитивний результат на COVID-19.

Принц, племінник бельгійського короля Філіпа, був серед 27 осіб на вечірці.

Згідно з правилами ізоляції в Кордові, вечірка такого розміру була порушенням правил, оскільки в даний час дозволені збори не більше ніж з 15 осіб.

Іспанська поліція почала розслідування щодо цієї вечірки. Особи, викриті в порушенні правил карантину, можуть бути оштрафовані на суму до 10,000 євро.

Зараз всі присутні на вечірці знаходяться в карантині.

Згідно з повідомленнями, у принца Йоахіма, молодшого сина принцеси Астрід і 10-го в черзі на бельгійський престол, є легкі симптоми коронавірусу.

Іспанія перебуває в процесі виходу з одного з найсуворіших локдаунів в Європі.

Країна заявила, що з 1 червня вона переходить до другого етапу послаблень для 70% іспанців, більш жорсткі обмеження залишаться діючими лише для великих міст.