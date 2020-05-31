Бельгийский принц заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Бельгийский принц заразился коронавирусом после посещения вечеринки во время карантина в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

28-летний принц Йоахим отправился из Бельгии в Испанию на стажировку 26 мая.

Через два дня спустя он отправился на вечеринку в южный город Кордова, а после этого получил положительный результат на COVID-19.

Принц, племянник бельгийского короля Филиппа, был среди 27 человек на вечеринке.

Согласно правилам изоляции в Кордове, вечеринка такого размера была нарушением правил, поскольку в настоящее время разрешены сборы не более чем из 15 человек.

Испанская полиция начала расследование в отношении этой вечеринки. Лица, уличенные в нарушении правил карантина, могут быть оштрафованы на сумму до 10,000 евро.

Сейчас все присутствующие на вечеринке находятся в карантине.

Согласно сообщениям, в принца Иоахима, младшего сына принцессы Астрид и 10-го в очереди на бельгийский престол, есть легкие симптомы коронавируса.

Испания находится в процессе выхода из одного из самых суровых локдаунов в Европе.

Страна заявила, что с 1 июня она переходит ко второму этапу послаблений для 70% испанцев, более жесткие ограничения останутся действующими только для крупных городов.