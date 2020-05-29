Іспанія ще більше послабить карантин для 70% населення

Іспанія з наступного тижня ще більше послабить обмежувальні заходи у зв’язку з коронавірусом, дозволивши 70% населення відвідувати ресторани, басейни і торгові центри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Іспанія у березні ввела один з найсуворіших у Європі карантинів, але почала поетапно пом'якшувати обмеження з 11 травня. Наприкінці червня країна очікує перейти до "нової нормальності".

З понеділка в низці регіонів країни буде дозволено відкривати басейни, нехай і для обмеженої кількості людей, а також пляжі, де людям доведеться підтримувати дистанцію не менше двох метрів.

Ця друга фаза охоплюватиме всю Андалусію і Валенсію, більшу частину Каталонії, а також Балеарські і Канарські острови.

Близько 70% населення Іспанії буде охоплено цим новим етапом, який також передбачає відновлення роботи кінозалів, театрі, але за умови, що працюватимуть вони на третину місткості.

Торговим центрам також буде дозволено відкритися знову, але зі зменшеною пропускною здатністю, також буде дозволено обідати в ресторанах в приміщенні.

Однак третина населення - або ті, хто живуть у двох найбільш постраждалих зонах Мадрида і Барселони, - залишиться на першому етапі послаблень.