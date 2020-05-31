Папа Римський вперше з початку епідемії звернувся до вірян з вікна Апостольського палацу

Папа Римський Франциск привітав людей на площі Святого Петра в неділю, коли він відновив свою практику спілкування там з вірянами вперше з тих пір, як в Італії і у Ватикані на початку березня почався карантин для стримання коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ABC News.

"Сьогодні площа відкрита, і ми можемо із задоволенням повернутися на неї", - сказав Папа.

Замість десятків тисяч людей, які могли б прийти на площу за гарної погоди в допандемічні часи, можливо, кілька сотень прийшли туди 31 травня, стоячи далеко один від одного або невеликими сімейними групами.

До 3 червня людям не дозволяється подорожувати між регіонами Італії або приїжджати з-за кордону для туризму, тому люди на площі приїхали з Риму або інших міст в регіоні.

Папа Римський згадав тих, хто був заражений вірусом або помер в районі Амазонки, зокрема, "особливо вразливі" корінні народи. Він молився про те, щоб ніхто в світі не відчував нестачі в медичній допомозі, особливо через економічні пріоритети.

"Люди важливіші за економіку", - сказав він.

Відзначивши, що це був перший раз, коли він міг вітати людей на площі протягом декількох тижнів, Папа сказав, що ніхто не виходить з кризи незмінним: "Ти або виходиш кращим, або виходиш гіршим".

З березня Папа звертався до вірян з проповідями у форматі онлайн.