Папа Римский впервые с начала эпидемии обратился к верующим из окна Апостольского дворца

Папа Римский Франциск поздравил людей на площади Святого Петра в воскресенье, когда он возобновил свою практику общения там с верующими впервые с тех пор, как в Италии и в Ватикане в начале марта начался карантин для сдерживания коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

"Сегодня площадь открыта, и мы можем с удовольствием вернуться на нее", - сказал Папа.

Вместо десятков тысяч людей, которые могли бы прийти на площадь за хорошей погоды в допандемические времена, возможно, несколько сотен пришли туда 31 мая, стоя далеко друг от друга или небольшими семейными группами.

До 3 июня людям не разрешается путешествовать между регионами Италии или приезжать из-за границы для туризма, поэтому люди на площади приехали из Рима или других городов в регионе.

Папа Римский вспомнил тех, кто был заражен вирусом или умер в районе Амазонки. Он молился о том, чтобы никто в мире не испытывал недостатка в медицинской помощи, особенно из-за экономических приоритетов.

"Люди важнее экономики", - сказал он.

Отметив, что это был первый раз, когда он мог приветствовать людей на площади в течение нескольких недель, Папа сказал, что никто не выходит из кризиса неизменным: "Ты или выходишь лучшим, или выходишь хуже".