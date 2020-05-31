Площу перед Нотр-Дам відкрили для відвідувачів вперше з часу пожежі

Більше ніж через рік після пожежі у Соборі Паризької Богоматері площу перед собором знову відкрили для публіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Шлагбауми були зняті, і з 15.00 площу перед собором офіційно знову відкрили у присутності мера Парижа Анн Ідальго.

Міністр культури Франції Франк Рістер сказав, що відкриття площі - "дуже красивий символ", який представляє собою "перший крок до повернення Нотр-Дам".

Головною причиною, що заважала доступу парижан і гостей міста на площу, було свинцеве забруднення, зафіксоване після пожежі. Рівень концентрації свинцю на території навколо собору і в довколишніх будинках часом перевищував допустимі значення в кілька разів.

Це вимагало проведення багатоступінчастої очистки, в ході якої, зокрема, оброблялися лавки, ліхтарі і грунт.

Нагадаємо, причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

В результаті масштабної пожежі у соборі обвалилися кам’яний шпиль та дах.