Площадь перед Нотр-Дам открыли для посетителей впервые со времени пожара

Более чем через год после пожара в Соборе Парижской Богоматери площадь перед собором вновь открыли для публики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Шлагбаумы были сняты, и с 15.00 площадь перед собором официально вновь открыли в присутствии мэра Парижа Анн Идальго.

Министр культуры Франции Франк Рістер сказал, что открытие площади "очень красивый символ", который представляет собой "первый шаг к возвращению Нотр-Дам".

Главной причиной, мешавшей доступа парижан и гостей города на площадь, было свинцовое загрязнение, зафиксированное после пожара. Уровень концентрации свинца на территории вокруг собора и в близлежащих домах порой превышал допустимые значения в несколько раз.

Это требовало проведения многоступенчатой очистки, в ходе которой, в частности, обрабатывались скамейки, фонари и грунт.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции.

В результате масштабного пожара в соборе обвалились каменный шпиль и крышу.