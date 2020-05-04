Трамп заявив, що від коронавірусу помре до 100 тисяч американців

Президент США Дональд Трамп заявив, що в результаті пандемії коронавірусу може загинути до 100 000 американців, після того як число загиблих перевищило його попередні оцінки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми втратимо десь від 75, 80 до 100 000 людей. Це жахлива річ", - сказав Трамп, який, як і нещодавно в п'ятницю, сказав, що сподівається, що помре менше 100 000 американців, а раніше на перед цим говорив про 60 000-70 000 смертей.

В даний час від коронавірусу у США померли быльше 67 тисяч людей.

Приблизно половина штатів в даний час перейшла до часткового скасування обмежень, оскільки число нових випадків захворювання COVID-19 почало знижуватися або вирівнюватися.

Як повідомлялося, Трамп вважає, що вакцина від коронавірусу з'явиться до кінця року.

"Я думаю, що ми отримаємо вакцину до кінця року. Лікарі сказали б, ви цього не повинні говорити. Я скажу, що я думаю...Я думаю, що ми отримаємо вакцину раніше, ніж пізніше", - сказав Трамп.