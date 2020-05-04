Трамп заявил, что от коронавируса умрут до 100 тысяч американцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате пандемии коронавируса могут погибнуть до 100 000 американцев, после того как число погибших превысило его предыдущие оценки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы потеряем где-то от 75-80 до 100 000 человек. Это ужасно", - сказал Трамп, который, как и недавно в пятницу, сказал, что надеется, что умрут меньше 100 000 американцев, а ранее на перед этим говорил о 60-70 тысячах смертей.

В настоящее время от коронавируса в США умерли более 67 000 человек.

Примерно половина штатов в настоящее время перешла к частичной отмене ограничений, поскольку число новых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться или выравниваться.

Как сообщалось, Трамп считает, что вакцина от коронавируса появится до конца года.